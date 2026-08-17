В селе Трубино завершился капремонт школы № 28

В селе Трубино городского округа Щелково окончены работы по капитальному ремонту средней школы № 28. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Капитальный ремонт проводился в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Программа соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Во время капитального ремонта в здании обновили фасад и входную группу, провели работы по кровле и внутренней отделке помещений. Также заменили инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Помимо этого, завезли новую мебель и благоустроили территорию вокруг школы.

Школа откроется 1 сентября 2026 года.