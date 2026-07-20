В селе Теряево начали финальный этап капитального ремонта крыши многоквартирного дома
В селе Теряево Волоколамского района строители приступили к завершающему этапу капитального ремонта крыши многоквартирного дома № 5 на улице Морских Пехотинцев.
Четырехэтажный панельный дом 1985 года постройки имеет плоскую кровлю, которую основательно обновляют по программе капитального ремонта. Строители сняли старую гидроизоляцию, уложили новый слой и добавили 15 сантиметров утеплителя. Сверху конструкцию закрыли монолитной бетонной плитой толщиной 10 сантиметров.
Сейчас специалисты укладывают финишное покрытие — два слоя рубероида. Также строители изолируют места примыкания кровли к вентиляционным шахтам, слуховым окнам и парапетам.
Представитель подрядной организации сообщил, что завершить капитальный ремонт кровли дома № 5 планируют до конца августа. После укладки финишного слоя здесь обновят колпаки вентиляционных шахт, приведут в порядок карнизы, установят ограждения и заменят люки выходов на крышу.