В селе Софьино продолжается строительство пристройки к школе

В селе Софьино Раменского городского округа продолжается возведение пристройки к местной школе. Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 15%.

По словам начальника участка компании «Стройтренд» Павла Мосалева, на площадке в монолитных работах заняты 23 человека. Специалисты возводят перекрытие третьего этажа, армируют парапеты и лестничные марши. Параллельно ведутся работы по гидроизоляции фундаментной плиты и строительству переходной галереи, которая соединит старое здание школы с новым корпусом.

«Основной объем монолитных работ планируем завершить до конца текущего месяца», — уточнил Павел Мосалев.

Кроме нового строительства, рабочие заканчивают ремонт кровли в существующем здании школы. Там уже завершены работы по парапетам, на финальной стадии находится гидроизоляция кровельного покрытия. Готовность крыши оценивается в 96%.

Новая пристройка рассчитана на 200 ученических мест. Ввод корпуса в эксплуатацию позволит разгрузить существующие классы и создать комфортные условия для обучения школьников села Софьино.