В селе Софьино идет масштабная реконструкция школы

В селе Софьино, расположенном в Раменском городском округе, активно идет реконструкция местной школы. Строители не только ремонтируют основное здание, но и возводят новую пристройку, которая увеличит количество мест в учебном заведении на 200. Это поможет разгрузить классы и создать комфортные условия для обучения.

По словам начальника участка компании «СТРОЙТРЕНД» Павла Москалькова, на данный момент завершены работы по разработке котлована и устройству фундамента. Сейчас рабочие занимаются монтажом перекрытий и стен технического этажа новой пристройки.

Параллельно бригада приступила к демонтажу старой кровли в основном корпусе. Строители планируют полностью заменить кровлю и окна в старом здании, а также завершить все монолитные работы в новом блоке.

Особенностью проекта станет современный спортивный зал, который разместится в пристройке. Завершить строительство объекта и ввести его в эксплуатацию планируется в 2027 году.