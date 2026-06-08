В селе Шкинь прошел международный культурный фестиваль «Шкинь-опера»

6 июня в селе Шкинь городского округа Коломна состоялся V Международный культурно-просветительский фестиваль «Шкинь-опера». Мероприятие было приурочено ко дню рождения А. С. Пушкина и представило литературное наследие поэта в различных музыкальных жанрах.

Темой фестиваля стала «Vivat, Пушкин! Музыка над Северкой». По словам министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, мероприятие было бесплатным для всех желающих и собрало 26,5 тысяч человек.

Фестиваль открылся выступлением сводного хора Детской хоровой школы имени А. В. Свешникова и Академического хора «Русский канон» Московского государственного института культуры в Свято-Духовском храме. Продолжил программу оркестр «Мелодии России» Ступинской филармонии. На главной сцене выступили Государственная академическая симфоническая капелла России под руководством народного артиста РФ Валерия Полянского, Симфонический оркестр Московской областной филармонии под руководством Дмитрия Юровского и другие.

В фестивале приняли участие актеры театра и кино, народный артист России Виктор Никитин и заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Гости услышали фрагменты из опер «Руслан и Людмила» Глинки, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского, «Алеко» Рахманинова, а также другие произведения, вдохновленные лирикой Пушкина.

Кроме того, одной из тем фестиваля стало празднование 90-летнего юбилея киностудии «Союзмультфильм». В рамках фестиваля состоялась лекция генерального директора киностудии Бориса Машковцева, а также тематические мастер-классы, лекции и кинопоказы.