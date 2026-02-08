В селе Поречье введут в эксплуатацию подстанцию скорой помощи

В этом году в селе Поречье Можайского муниципального округа начнет работу подстанция скорой медицинской помощи (ПСМП) на три бригады.

ПСМП возводится по технологии модульного строительства. Сейчас на объекте завершены работы по монтажу наружных стен и фасадных панелей. Строители приступили к устройству кровли, отделке и прокладыванию инженерных сетей.

Подстанция будет представлять собой одноэтажное здание площадью более 500 квадратных метров. После завершения всех работ ПСМП станет специализированным учреждением, оказывающим экстренную внебольничную и внеполиклиническую помощь населению. Подстанция будет работать круглосуточно и в режиме чрезвычайных ситуаций.

На территории подстанции оборудуют медицинскую часть для оказания неотложной помощи, оперативную часть с диспетчерской, комнаты отдыха, гардеробные и другие служебные помещения. На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство и обустроят парковочное пространство.

Строительство ведется за счет бюджетных средств в рамках региональной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры. Открытие объекта запланировано на 2026 год.