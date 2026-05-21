В селе Поречье возводят новую подстанцию скорой помощи

Подрядчики уже установили двери, смонтировали системы кондиционирования и отопления, уложили плитку. Сейчас они занимаются чистовой отделкой помещений: укладывают линолеум, монтируют потолки и осветительные приборы, завершают обустройство входных групп. Кроме того, почти готов монтаж ограждений кровли и наружных парапетных крышек. Внутренние инженерные сети выполнены на 90%. В гараже подготовлено основание под заливку пола бетоном.

Новая подстанция рассчитана на работу трех бригад в смену. В здании будут все необходимые помещения: блок для экстренного приема пациентов, оперативная часть с диспетчерской, комнаты отдыха, гардеробные и служебные кабинеты.

Открытие подстанции запланировано на текущий год. Это позволит значительно повысить качество и оперативность оказания скорой помощи жителям Поречья и соседних территорий.