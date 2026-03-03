В селе Поречье под Можайском возводят подстанцию скорой помощи

В селе Поречье, расположенном вблизи Можайска, полным ходом идет строительство подстанции скорой медицинской помощи. Это медучреждение станет ключевым элементом в системе экстренного реагирования: сюда будут поступать все вызовы, и отсюда будут выезжать бригады для оказания помощи.

Строители уже завершили возведение стен и крыши, установили окна и двери. Сейчас ведутся внутренние работы: отделка помещений и установка перегородок, которые разделят пространство на кабинеты и зоны отдыха. Параллельно с этим специалисты монтируют инженерные системы: вентиляцию, пожарную безопасность, электрику, водоснабжение и водоотведение.

После завершения основных работ подрядчики приступят к благоустройству территории: оборудуют парковку и бокс для ремонта специализированной техники.

Новая подстанция, площадь которой превышает 500 квадратных метров, рассчитана на одновременную работу трех бригад. В здании будут размещены медицинский блок для оказания экстренной помощи, оперативная часть с диспетчерской, а также комнаты отдыха, гардеробные и служебные кабинеты.

Открыть новую подстанцию скорой медицинской помощи планируют уже в текущем году.