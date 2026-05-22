В селе Перхушково завершат реконструкцию больницы и откроют сосудистый центр

Работы по реконструкции старой больницы в селе Перхушково подходят к концу. Уже скоро медицинское учреждение откроется как высокотехнологичный сосудистый центр. Готовность объекта достигла 92%.

Завершены общестроительные работы, сейчас идет благоустройство территории. Далее предстоит провести пусконаладочные работы всех инженерных систем. Первые пациенты смогут обратиться в центр уже в октябре этого года.

Центр рассчитан на 800 тысяч жителей Одинцовского, Наро-Фоминского, Можайского и Рузского округов. На площади 14,5 тысяч квадратных метров расположатся отделения реанимации, нейрореанимации, неврологии, кардиологии, кардиореанимации и сердечно-сосудистой хирургии. Стационар будет рассчитан на более чем 160 коек.

Будет закуплено 850 единиц современного медицинского оборудования: МРТ, КТ, ангиограф, рентгенодиагностический комплекс, передвижные рентгеновские аппараты, УЗИ, ИВЛ, нейрохирургические микроскопы.

Этот региональный сосудистый центр станет уже 18-м в Подмосковье. Уникальность таких медучреждений — в применении высоких технологий. Операции проводятся без разрезов на современных ангиографических комплексах, что позволяет пациентам восстанавливаться в кратчайшие сроки.