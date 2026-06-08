В селе Перхушково завершается капитальный ремонт стационара Одинцовской областной больницы

В селе Перхушково на Можайском шоссе, дом 4, близится к завершению капитальный ремонт стационара подразделения Одинцовской областной больницы. На базе медицинского учреждения в текущем году откроется региональный центр сосудистой хирургии.

Представитель подрядной организации, начальник участка Ильдар Исянов, сообщил, что работы на объекте ведутся как внутри, так и снаружи здания. Внутри стационара заканчиваются отделочные работы, строители доделывают подвесные потолки на третьем — пятом этажах. Привезли оставшийся фаянс для санузлов.

На улице продолжаются работы по благоустройству территории. Во вторник, 9 июня, ожидается поставка плодородного грунта для формирования газонов. У входов в здание и на площадке для стоянки машин скорой помощи укладывают гранит, сооружают отмостку и спуски в подвалы. На главном входе заканчивают монтаж входной группы из алюминиевых конструкций. Вокруг здания асфальтируются дорожки.

С 9 июня к работе приступят специалисты по клинингу, и в корпусе начнется финальная уборка. Сначала верхние три этажа передадут заказчику 15 июня, а первый и второй этажи планируют сдать после 20 июня.

На объекте работают 97 рабочих, 11 инженерно-технических работников и задействованы четыре единицы техники. В учреждении будут отделения нейрохирургии, реанимации и нейрореанимации, неврологии, кардиологии, кардиореанимации и сердечно-сосудистой хирургии, а также пять операционных. Сосудистый центр рассчитан на 163 койко-места.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются из регионального бюджета. Сдать объект планируют в конце второго квартала 2026 года.