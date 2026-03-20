Школу в селе Перхушково построят к 2028 году

В Одинцовском округе начали готовить площадку под строительство новой школы на 550 мест. Подрядная организация уже приступила к подготовительным работам. Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Социальный объект возведут в селе Перхушково по государственной программе Московской области за счет бюджетных средств.

«На будущей стройплощадке ведется планировка и расчистка территории, обустройство подъездных путей и мест складирования материалов», — уточнил Александр Туровский.

Трехэтажное здание будет включать блоки начальной и основной школы, два спортзала и актовый зал, столовую, библиотечно-информационный центр и кабинеты для внеурочных занятий. Также запланировано благоустройство прилегающей территории. Здесь появятся физкультурно-спортивная зона, места для подвижных игр и отдыха.

Новый объект образования планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году.