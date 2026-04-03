В селе Осташево после ремонта открыли поликлиническое отделение

В селе Осташево Волоколамского муниципального округа состоялось долгожданное событие — открытие поликлинического отделения после капитального ремонта.

Ремонтные работы проводились в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Теперь в поликлинике новые светлые интерьеры и современное медицинское оснащение.

В обновленном здании будут принимать пациентов педиатр и терапевт. Также начнут функционировать кабинеты физиопроцедур, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики, рентген и пункт забора крови.

Медсестра кабинета физиопроцедур Елена Пантина поделилась своими эмоциями: «Очень рада вернуться в преобразившуюся поликлинику, а задор такой, что уже хочется лечить».

В определенные дни в осташевской поликлинике будут принимать врачи узкой специализации, такие как эндокринолог, невролог, хирург и другие.

Жительница Осташева Лидия Дмитриевна Тихонова, которая 35 лет посвятила медицине, выразила удовлетворение преображением медицинского учреждения.