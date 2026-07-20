В селе Новопетровское началось возведение надземного пешеходного перехода

В селе Новопетровское городского округа Истра на улице Полевая, дом 7 специалисты подрядной организации начали строить надземный пешеходный переход, который соединит новый трехэтажный корпус со зданием средней школы.

Монтажники возвели четыре бетонные опоры и устанавливают строительные леса для дальнейшей установки опалубки и приема бетона для устройства пола перехода. Параллельно на крыше здания работают каменщики, которые выполняют кладку вентиляционных шахт.

Руководитель проекта подрядной организации ООО «2Б Проект» Александр Шабат сообщил, что монолитные работы по пристройке выполнены в полном объеме. Сейчас специалисты также ведут работы по устройству стяжки первого этажа. Электрики протягивают электрические кабели в желоба и устанавливают распределительные коробки. Прокладывают внутренние инженерные коммуникации (вентиляцию и кондиционирование). Ведут трубы водоснабжения, канализации и отопления.

С третьей декады июля приступят к монтажу окон и витражей. Также ведутся работы по благоустройству территории с одновременным устройством наружных инженерных сетей.

На стройке работают более 50 специалистов, 7 инженеров и задействовано 4 единицы техники. Строительство идет по плану, и сдать объект в эксплуатацию планируют в IV квартале 2027 года. Его готовность сейчас составляет 33%.

Новый корпус рассчитан на 300 учеников. Территорию школы благоустроят: разместят спортивные площадки и беговую дорожку.