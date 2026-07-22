Зоны охраны для храма и часовни установили в селе Новоникольское

Для Церкви Вознесения Христова и часовни святителя Николая в селе Новоникольское установлены специальные зоны охраны. Эти объекты культурного наследия регионального значения теперь находятся под защитой единой охранной зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, а также зоны охраняемого природного ландшафта.

Правительство Московской области утвердило требования к градостроительным регламентам в границах этих зон. В частности, установлены ограничения по максимальному проценту застройки, элементам благоустройства, ограждениям, изменению рельефа местности, конфигурации кровли и адаптации объектов нового строительства.

Церковь Вознесения Господня в селе Новоникольском была заложена в апреле 1818 года по инициативе местной помещицы Елизаветы Михайловны Савеловой. Новый храм решили возводить на новом месте, и каменное здание было завершено только к 1827 году. Рядом с церковью расположена часовня святителя Николая, которая является редким образцом придорожной часовни в стиле позднего классицизма.

Подробности можно найти в постановлении Правительства Московской области от 14.07.2026 № 823-ПП.