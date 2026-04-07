В селе Новом завершили ямочный ремонт дороги

На улице Горького в селе Новом провели ямочный ремонт дорожного покрытия. Специалисты залили ямы битумной мастикой и засыпали асфальтной крошкой, после чего выровняли поверхность катком.

В ремонтных работах приняли участие пять человек и три единицы техники. Прораб Раменского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Илья Врагов пояснил, что специалисты выполнили ремонт в несколько этапов. Сначала отверстия отфрезеровали, затем залили битумом, чтобы края не растрескались во время проезда машин. «Этот материал позволяет склеить старый асфальт с новым», — отметил прораб. Такой способ ямочного ремонта увеличивает срок службы дорожного полотна.