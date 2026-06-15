Мост через реку Синичку в селе Непецино отремонтируют в этом году

В селе Непецино городского округа Коломна на Рязанском шоссе продолжается капитальный ремонт моста через реку Северку. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«В капитальном ремонте моста через реку Северку задействовано 16 человек и четыре единицы спецтехники», — пояснил ход работ министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Мостовики устроили опоры и пролет временного моста, насыпь временной объездной дороги и смонтировали освещение на временном объезде. Завершить устройство временного объезда с мостом планируется в конце июня, чтобы обеспечить комфортное передвижение на период капремонта.

В дальнейшем на основном сооружении, построенном в 1990 году, заменят балки пролетного строения и мостового полотна, смонтируют деформационные швы и гидроизоляцию, устроят дорожную одежду и подходы к мосту, обустроят барьерные и перильные ограждения и тротуар для пешеходов. Также дорожники нанесут дорожную разметку, установят знаки и светофор.

Запустить рабочее движение по основному сооружению планируется в конце 2026 года.

Капитальный ремонт моста улучшит его безопасность, повысит грузоподъемность и обеспечит комфортную транспортную доступность жителей села Непецино и прилегающих населенных пунктов к трассе М-5 «Урал», а также к парку, семейному центру помощи, школе, детским садам, больнице, Знаменскому храму, центру досуга и культуры, спорткомплексу и железнодорожной станции Непецино.