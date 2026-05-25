Мост через реку Северку в селе Непецино капитально отремонтируют в этом году

В городском округе Коломна в селе Непецино начался капитальный ремонт моста на Рязанском шоссе через реку Северку. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На время капитального ремонта движение транспорта будет организовано по временной объездной дороге с временным мостом, который сейчас обустраивают.

«Мостовики демонтировали конструкции на подходах к основному сооружению длиной более 80 метров, смонтировали сваи, устроили крайние и промежуточные опоры временного моста, а также его пролетное строение и мостовое полотно», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В дальнейшем планируется устроить дорожную одежду, подходы, смонтировать дорожные знаки, барьерное и перильное ограждение и капитально отремонтировать основной мост, который был построен в 1990 году.

Запустить рабочее движение по основному сооружению планируется в конце 2026 года. Это обеспечит комфортный проезд жителей к парку, семейному центру помощи, школе, детским садам, больнице, Знаменскому храму, центру досуга и культуры, спорткомплексу, железнодорожной станции Непецино, близлежащим малонаселенным пунктам и трассе М-5 «Урал».