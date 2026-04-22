В селе Молоди реконструируют мост через реку Рожайку

В селе Молоди проводится масштабная реконструкция моста через реку Рожайка, который находится рядом с Воскресенским храмом на 59-м километре Старосимферопольского шоссе. Эта региональная автодорога соединяет города Подольск, Чехов и Серпухов.

По словам руководителя проекта подрядной организации Андрея Язева, капремонт моста ведется с опережением графика. Сейчас у крайних опор производят укрепление конусов из армированного бетона.

На объекте трудятся 20–25 инженеров и разнорабочих, задействовано четыре единицы спецтехники: экскаваторы, тракторы, погрузчики. Все необходимые строительные материалы есть в наличии.

Заказчик работ — компания ГБУ МО «Мосавтодор», исполнитель — ООО «КМК». Проект финансируют из регионального бюджета.

Мост приведут в нормативное состояние по госпрограмме Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2027 годы» и нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Его основная цель — комплексное развитие населенных пунктов.

Из-за частичного разрушения старого моста здесь были ограничения по весу въезжающего автотранспорта. После реконструкции грузоподъемность и пропускную способность переправы значительно увеличат. Повысят и ее безопасность, сделают более надежной и современной, удобной для автомобилистов и пешеходов.

Капремонт начали в декабре 2025 года, а завершить планируют в декабре 2026 года.