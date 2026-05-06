В селе Молоди продолжается масштабная реконструкция моста через реку Рожайку

В селе Молоди активно ведутся работы по реконструкции моста через реку Рожайка. Он располагается на 59-м километре Старосимферопольского шоссе — это региональная автодорога, которая является дублером трассы М-2 «Крым» и соединяет города Подольск, Чехов и Серпухов.

Руководитель проекта подрядной организации Андрей Язев сообщил, что рядом с мостом была обновлена и реконструирована дренажная система. Теперь у переправы построены локальные очистные сооружения (ЛОС), которые будут фильтровать стекающие осадки перед попаданием в реку. Это важно для местной экологии.

На месте ЛОС завершаются земляные и монтажные работы, проводится обратная засыпка и благоустройство территории. На возводимых пролетных строениях моста укрепляются межбалочные швы с помощью арматуры, а затем эти промежутки заливаются бетоном.

Также рабочие готовят насадки (фундамент) для опор 1–4 низового моста. Для этого изготавливается арматура: железные пруты режут и гнут, подгоняют под нужную форму и размер с помощью специального станка и ручного электроинструмента.

У крайних опор моста делаются конусы из армированного бетона для защиты конструкций от воды, ветра и других внешних факторов, а также для предотвращения оползней.

Ремонтируются стойки опор 2–3, для монтажа пролета этих же опор на объект доставлены балки. Все необходимые строительные материалы имеются в наличии.

На заключительных этапах реконструкции будут обновлены мостовое полотно на пролетных строениях и асфальтовое покрытие проезжей части. Для удобства пешеходов на переправе сделают проходы и тротуары, а на склонах — лестницы для спуска и подъема.