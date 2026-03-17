В селе Матыра активно реализуется проект «Социальная газификация»

С 2021 года в селе Матыра муниципального округа Луховицы успешно проводится Президентский проект «Социальная газификация». За четыре года работы программы заявки на подключение подали 109 жителей села, 73 частных дома уже отапливаются газом.

Одна из жительниц, Лариса Васильевна, долго откладывала подачу заявки, опасаясь сложностей в процессе. Но этой зимой она все же решила перейти с дорогого электроотопления на экономичное газовое. 12 января 2026 года она подала заявку на подключение газа, и уже через два месяца работы по газификации ее дома были завершены.

«Мы очень рады и довольны! Все прошло отлично и очень быстро, ребята из луховицкой газовой службы большие молодцы! Никаких сложностей не было! Спасибо за качественную работу!», — делится впечатлениями жительница Матыры.

Луховицы стали первым подмосковным округом, где в 2021 году стартовали работы по программе социальной газификации. В Президентский проект вошло больше 60 населенных пунктов округа, сегодня все они догазифицированы. Благодаря программе газовые сети бесплатно подведены к границам 1 577 землевладений, в 1 340 частных домах округа теперь есть природный газ.

Подать заявку на подключение газа в дом по программе социальной газификации можно на сайте АО «Мособлгаз» [https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map]. Гражданам, имеющим право на региональные льготы, необходимо подавать заявку через портал Госуслуг РПГУ [https://uslugi.mosreg.ru/].