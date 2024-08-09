Глава Зарайска принял участие в выездной встрече с жителями села Макеево

Участие в выездной встрече приняли профильные заместители главы муниципалитета, руководители коммунальных служб, представители сфер образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты. Главным вопросом на повестке стало признание аварийными домов № 1, № 2 и № 3 на улице Центральной.

«Дома были построены несколько десятилетий назад и в связи с изношенностью имеется ряд проблем, в том числе в непогоду протекает кровля. Чтобы признать дома аварийными, необходимо получить согласие всех жильцов. После этого будет проведено комиссионное обследование», — рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Он отметил, если дома признают аварийными, у жителей будет несколько вариантов для улучшения жилищных условий. Например, они могут получить жилищный сертификат и самостоятельно выкупить квартиру или новый дом.

Также жителей интересовало улучшение качества электроснабжения улиц Садовой и Трубной, а также вопросы здравоохранения, образования и ЖКХ. Все обращения взяли в работу.

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