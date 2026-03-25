В селе Лучинское восстановили пешеходный мост

В селе Лучинское городского округа Истра специалисты по благоустройству отремонтировали пешеходный мост. Сооружение, проходящее через овраг на улице 2-й Железнодорожной, соединяет населенный пункт с дорогой, ведущей к школе.

По мосту жители ходят на работу, в магазины, а ученики — в школу. Со временем здесь сломались ограждения, и бригада коммунальщиков их отремонтировала. Рабочие использовали бензиновый генератор, сварочный аппарат и угловую машинку. Следующим этапом перила моста покрасят.

Мастер участка дирекции по обслуживанию территорий Надежда Пятибратова сообщила, что ремонт моста выполняют по обращению жителей села на портале «Добродел». «Вчера поступила заявка, и сегодня мы начали восстанавливать мост. Делаем быстро. Планируем завершить ремонт уже сегодня, чтобы жители села могли безопасно по нему ходить», — отметила Надежда.