В селе Ловцы продолжается капитальный ремонт тепловых сетей
В селе Ловцы муниципального округа Луховицы продолжается капитальный ремонт тепловых сетей от местной котельной. Работы ведутся на улицах Молочуева и Розы Люксембург, подрядчиком выступает организация «АВТОБЫТДОР».
Строители уже готовят песчаное основание под новые трубопроводы и завозят железобетонные изделия для монтажа тепловых камер. Протяженность обновляемых сетей составит 665 метров. Новая теплотрасса обеспечит теплом 584 жителей в семи многоквартирных домах, 74 частных домовладения и семь социальных объектов.
Завершить ремонт планируют к началу отопительного сезона. Это позволит существенно повысить надежность теплоснабжения села.