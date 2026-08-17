В селе Лобаново завершается капитальный ремонт Ильинской школы

В селе Лобаново городского округа Домодедово близится к завершению капитальный ремонт Ильинской школы. На данный момент работы выполнены на 79%.

Школа, прослужившая более шестидесяти лет, нуждалась в срочном ремонте. Протекала кровля спортзала, отсутствовал кольцевой проезд для пожарных машин, а инженерные сети не выдерживали нагрузок. Сейчас на стройплощадке ежедневно трудятся пятьдесят специалистов. Они уже заменили крышу со снегозадержателями, прочистили вентиляционные шахты и обновили коммуникации.

Генеральный подрядчик Алексей Вихров сообщил, что благоустройство территории завершат через полторы недели. Для учеников создадут полноценный спортивный кластер: беговые дорожки, огороженную площадку для баскетбола и волейбола, воркаут-зону с турниками и игровую зону для малышей. Малые архитектурные формы изготовила местная группа компаний «Забава».

На втором этаже школы уже проводят финальную уборку, а на первом — завершают отделку. Идет пусконаладка системы безопасности, на следующей неделе прибудут мебель для столовой и учебные парты. Подрядчик планирует завершить все работы до 25 августа. К этому времени рабочие заасфальтируют подъезды, засеют газон и установят новые бордюры. Ученики получат современную образовательную среду с учетом всех норм безопасности.