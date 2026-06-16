В селе Лобаново продолжается капремонт учебного корпуса школы

На улице Знаменской в селе Лобаново идет капитальный ремонт учебного корпуса школы имени полного кавалера ордена Славы И. И. Сидорова. Готовность объекта составляет тридцать процентов.

Сейчас строители завершают ремонт кровли и приступают к работам на фасаде здания. Они монтируют профлисты и устанавливают снегозадержатели для предотвращения схода снега. Внутри школы ведутся отделочные работы и устройство инженерных сетей. Ежедневно на стройплощадке трудятся тридцать три человека.

После завершения общестроительных работ в школу доставят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят. Капремонт проводится в рамках государственной программы Московской области.