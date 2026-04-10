В селе Лобаново продолжается капитальный ремонт школы

Капитальный ремонт Лобановской школы в микрорайоне Ильинское продолжается. Строители уже приступили к одному из ключевых этапов — обновлению кровли и фасада здания. В настоящее время рабочие устанавливают леса и готовятся к замене старой протекающей крыши.

Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет около 15%. Внутри здания практически завершены демонтажные работы, активно идет замена оконных конструкций и установка радиаторов отопления.

Параллельно ведутся штукатурные работы: второй этаж уже полностью готов, на первом работы находятся на завершающей стадии. Также продолжается устройство черновых полов и монтаж инженерных систем — водоснабжения, отопления и электрики.

Строители ведут кладку перегородок и санузлов, прокладывают слаботочные сети. Работы организованы сразу по всем направлениям, чтобы уложиться в установленные сроки.

Сейчас на объекте ежедневно трудятся около 30 специалистов. Директор ПСО «Монолит» Алексей Вихрев отметил, что темпы работ остаются высокими. Впереди еще большой этап по благоустройству территории. Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября.