В селе Лобаново обновят учебный корпус Ильинской средней школы

В учебном корпусе Ильинской средней школы имени полного кавалера ордена Славы И. И. Сидорова в селе Лобаново городского округа Домодедово продолжаются работы по капитальному ремонту. Подрядчик ведет демонтажные работы и приступил к отделочным, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт учебного корпуса площадью более тысячи квадратных метров проходит в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонтные работы охватят все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Кроме того, планируется благоустройство прилегающей территории, установка новой мебели и оборудования.

Завершить капитальный ремонт учебного корпуса Ильинской средней школы планируют к 1 сентября 2026 года.