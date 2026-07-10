В селе Липицы завершается капитальный ремонт школы имени Героя Советского Союза Е. П. Тарасова

В селе Липицы идет завершение капитального ремонта школы имени Героя Советского Союза Е. П. Тарасова. Строители заканчивают установку входных групп и козырьков.

Руководитель проекта Александр Бобровский сообщил, что рабочие проложили инженерные сети: общеобменную вентиляцию, кондиционирование, электрику, слаботочные системы, водоснабжение и водоотведение.

В рамках проекта проведена полная замена внутренних и внешних инженерных систем здания. Проложена новая сеть водоснабжения с увеличенным расходом и диаметром трубопровода. Заменена канализация, электрика, внутренние системы водоснабжения, проведена новая система воздухообмена.

Во внутренней части здания произведена перепланировка. По благоустройству заменены дорожное полотно подъездных путей, пожарных проездов и спортплощадки. Завершена прокладка системы водоотведения, полностью заменены колодцы.

Сейчас внутри здания строители занимаются пусконаладочными работами инженерных систем. Проверяют слаботочные системы, запускают электрику по постоянной схеме и устанавливают конечное оборудование водоснабжения и водоотведения.

На первом этаже в спортивном и актовом зале ведутся завершающие отделочные работы. На объекте задействовано 55 человек.

Школа площадью 3200 квадратных метров была сдана в эксплуатацию 1 января 1970 года, и за 55 лет это первый капитальный ремонт. Работы проводятся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Молодежь и дети» на средства федерального и областного бюджетов.

1 сентября обновленная школа примет своих учеников.