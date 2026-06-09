В селе Липицы капитальный ремонт школы имени Тарасова вышел на финишную прямую

В селе Липицы городского округа Серпухов продолжается капитальный ремонт общеобразовательной школы имени Тарасова. Готовность объекта достигла 74%, и подрядчик — компания «Альфастрой» — активно работает, чтобы завершить проект в срок.

Фасад здания обновлен на 80%. Внутри строители ведут чистовую отделку на втором и третьем этажах: уже смонтированы потолки, практически завершена отделка стен. Параллельно идут установка дверей, подоконников и противопожарных перегородок, а также электромонтажные работы, включая монтаж слаботочных систем.

Активно ведутся и наружные работы. Прокладка канализационных сетей готова на 90%, благоустройство территории — на 60%. В ближайших планах — укладка асфальта и обустройство спортивного ядра с новыми турниками, футбольными и баскетбольными площадками, а также беговой дорожкой. На всех зонах будет современное резиновое покрытие.

Школа, построенная в 1970 году, имеет площадь 3 200 кв. м. К 1 сентября 2026 года ее обновят полностью: заменят фасад, кровлю, окна, двери и все инженерные коммуникации. Кроме того, в классах появится новая мебель и современное оборудование.

Руководитель строительства Леонид Сидельников заверил, что все работы ведутся строго по графику, без отставаний.