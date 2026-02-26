В селе Липицы капитально отремонтируют школу

Строители завершили демонтажные работы и практически закончили черновую отделку. Они возвели новые перегородки из блоков, сделали стяжку пола, оштукатурили стены и проложили канализацию.

Сейчас на объекте начинается монтаж инженерных систем, а фасад уже готовят к ремонту — выставляют леса. С приходом весны планируется благоустройство территории, включая ремонт дорожек и создание клумб.

Школа площадью 3200 квадратных метров, построенная в 1970 году, будет полностью обновлена к 1 сентября 2026 года. В планах — новый фасад и кровля, полная замена коммуникаций, окон, дверей, а также обновление мебели и поставка современного оборудования. Руководитель строительства Леонид Сидельников отметил, что все работы идут согласно графику.

Во время ремонта занятия проходят в здании интерната, сельского клуба и дошкольных отделений, что позволяет сохранить непрерывность учебного процесса.