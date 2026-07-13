Школу в селе Липицы откроют после капремонта 1 сентября

В «Липицкой школе» на площади 178 Авиаполка в селе Липицы городского округа Серпухов идет капитальный ремонт. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность превысила 85%.

Ремонт проводится в рамках государственной программы Подмосковья и задач нацпроекта «Молодежь и дети». Площадь объекта составляет 3230 квадратных метров.

На данный момент на объекте работают 50 человек и 2 единицы техники. Строители заканчивают фасадные работы, монтируют инженерные системы и радиаторы отопления. Также ведутся пусконаладочные и отделочные работы, благоустраивается территория возле школы.

В здании планируют отремонтировать кровлю, утеплить и обновить фасад и входную группу. Кроме того, будут заменены системы отопления, вентиляции, канализации и сантехническое оборудование. В планах — замена окон и дверей, а также внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленного здания школы запланировано на 1 сентября 2026 года.