В селе Квашенки Талдомского городского округа начался капитальный ремонт крыши многоквартирного дома

В селе Квашенки стартовал капитальный ремонт кровли трехэтажного многоквартирного дома № 15. Дом, построенный в 1989 году, долгие годы нуждался в обновлении крыши. Прежняя конструкция сильно износилась и требовала вмешательства специалистов для обеспечения безопасности жильцов и сохранения теплового контура здания.

Работы проводятся Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в рамках краткосрочной программы. Подрядчиком выступает организация «ЖилКомСервис Запрудня».

Главный инженер управляющей компании «Управление МКД» Алискер Алискеров рассказал, что специалисты уже завершают подготовительный этап: полную расчистку чердачного помещения. После этого бригада приступит к демонтажу старых стропил и монтажу новой стропильной системы.

Несмотря на то что общая геометрия конструкции останется неизменной, внутреннее устройство и защитные свойства крыши будут кардинально обновлены. Планируется замена стропильной системы, монтаж новой обрешетки, обустройство пароизоляционного слоя и утепление. Финишным покрытием станет кровельное железо. Также установят кровельные ограждения и обновят ливневки.

Жители, желающие узнать о включении своего дома в региональную программу капитального ремонта, могут воспользоваться удобным цифровым сервисом. Все необходимые сведения можно найти на интерактивном сайте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по ссылке: https://fkr-mosreg.ru/map/.