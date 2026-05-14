В селе Конобеево после капитального ремонта начала работу сельская амбулатория

Конобеевская сельская амбулатория возобновила свою работу после завершения капитального ремонта в селе Конобеево Воскресенского городского округа. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, учреждение будет обслуживать 3529 человек, в том числе 649 детей.

Ремонтные работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В здании площадью 560 квадратных метров установлены новые окна, двери, кровля, системы отопления и вентиляции. Для удобства маломобильных граждан обустроен пандус и вертикальный подъемник.

Сейчас медицинское учреждение уже принимает пациентов. Записаться на прием к специалистам можно по телефону 122, через сервис «Госуслуги» или на сайте.