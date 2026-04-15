Тендер на капитальный ремонт дороги объявили в селе Горошково

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования в селе Горошково.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении конкурса на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги: Дорога общего пользования (Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, с. Горошково)».

Планируется, что в рамках проведения закупки будет отремонтирована дорога протяженностью 2,1 км.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и бюджета Сергиево-Посадского городского округа. Завершить их планируется в 2026 году.

