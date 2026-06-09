В селе Федино продолжается строительство предприятия по производству сырья для гепарина натрия

В селе Федино городского округа Воскресенск продолжается строительство крупного предприятия по производству сырья для изготовления гепарина натрия. На текущий момент ведется возведение котельной и другие строительно-монтажные работы.

Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности и личный переводчик соучредителя компании «Северный океан» Цырма Агнаева подчеркнула, что котельная является принципиально важным узлом для работы оборудования по обработке сырья. Сейчас идет строительство первой очереди — производственного цеха площадью 15 000 квадратных метров. Здание практически готово, осталось завершить обшивку стен и кровельные работы.

По словам Цырмы Агнаевой, в прошлом году было завезено и смонтировано практически все необходимое оборудование. Как только строители завершат работы с крышей, начнется заливка полов, после чего рабочие приступят к внутреннему ремонту и подключению инженерных сетей.

До конца текущего года планируется завершить строительную часть, а в следующем году официально запустить работу производственного цеха. Общая площадь предприятия составит 14 гектаров. В рамках строительства второй и третьей очередей появятся административно-бытовой комплекс и многоэтажный офис. На производстве планируется задействовать не менее 200 человек, а с учетом работников офисной части — примерно 250 человек.