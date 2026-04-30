В селе Емельяновка провели замену газового оборудования

В селе Емельяновка сотрудники «Мособлгаз» заменили устаревшее отключающее устройство на газовых сетях. Работы были частью планового капитального ремонта, цель которого — обеспечить бесперебойную подачу газа и повысить безопасность газоснабжения в населенном пункте.

Для замены отключающих устройств на газопроводах временно прекращалась подача газа в село. Это затронуло около 300 квартир в многоэтажных домах, более 50 частных домов и коммунально-бытовые объекты.

Замена задвижки — сложный и трудоемкий процесс, который выполнили профессионалы из Озерской газовой службы и бригады сварочно-монтажных работ филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток». В течение рабочего дня старое устройство было заменено на новое, более эффективное.

После возобновления подачи газа сотрудники провели опрессовку газопроводов и проверку газового оборудования в каждом доме и квартире, убедились в наличии договоров на техобслуживание с АО «Мособлгаз». Только после этого работы были признаны полностью выполненными.

В 2026 году «Мособлгаз» планирует заменить 95 отключающих устройств в рамках планового капремонта на территории юго-восточного Подмосковья.