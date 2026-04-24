В селе Дмитровский Погост обновляют Дом культуры

В селе Дмитровский Погост, Шатурский район, проходит масштабный ремонт Дома культуры. Старое здание активно преобразуют в современный и уютный центр для местных жителей.

Ежедневно на объекте трудятся 50 строителей и задействована специальная техника. Сейчас ремонтные работы находятся в активной фазе. Специалисты устанавливают системы вентиляции, кондиционирования и электроснабжения. Внутренние помещения преображаются: в санузлах и залах укладывают плитку, возводят перегородки из гипсокартона и штукатурят стены.

Особое внимание уделяется главной площадке — в зрительном зале заканчивают отделку и устраивают монолитное перекрытие сцены. Она станет местом для будущих ярких выступлений.

Представитель подрядной организации Андрей Городничий сообщил, что общая готовность объекта на текущий момент составляет более 60%. Строители стараются соблюдать высокие темпы, понимая, насколько важен этот объект для села.

Обновленный Дом культуры с особым нетерпением ждут юные жители. После завершения всех работ здесь откроют современные кружки и секции. Дети смогут развивать свои таланты в комфортных условиях.