В селе Дмитровский Погост акушер-гинеколог Наталья Безверхова помогает будущим мамам

В селе Дмитровский Погост акушер-гинеколог Наталья Безверхова ведет прием своей пациентки Дианы Поповой. Диана готовится стать мамой в третий раз и с доверием относится к своему врачу. Наталья ведет все три беременности Дианы, и пациентка может позвонить ей в любое время.

Наталья Безверхова живет и работает в селе с 2015 года. Она переехала сюда вместе с супругом по программе «Земский доктор» и стала основателем настоящей семейной династии. Ее дочь тоже окончила медицинский институт и сейчас работает врачом-гастроэнтерологом.

Заведующая врачебной амбулаторией № 1 Наталья отвечает за медицинское обслуживание нескольких населенных пунктов: села Дмитровский Погост, Середниково, Пышлицы, а также поселков Санатория «Озеро Белое» и Радовицкий. Врач регулярно выезжает в отдаленные места округа, чтобы оказывать помощь женщинам.

Наталья Безверхова считает свою работу сложной и ответственной, ведь акушер отвечает сразу за две жизни — мамы и ее еще нерожденного малыша. Она трогательно относится к своим маленьким подопечным и радуется встречам с ними в детских садах и школах.

Медики и жители небольшого села давно стали одной большой дружной семьей. Наталью могут остановить и попросить о консультации прямо на улице или в магазине, и она всегда рада помочь профессиональным советом.