В селе Чулки-Соколово стартовал капитальный ремонт очистных сооружений

В селе Чулки-Соколово под Зарайском активно ведутся подготовительные работы в рамках капитального ремонта малых очистных сооружений. Модернизация проводится по программе губернатора Подмосковья и направлена на повышение качества водоотведения в населенном пункте.

Подрядная организация ООО «Элма» уже завершила демонтаж старого фундамента. Сейчас специалисты занимаются армированием фундаментных плит, чтобы создать надежное основание для последующего монтажа блоков глубокой очистки. Параллельно ремонтируются существующие плиты для оборудования наземного исполнения.

В ближайшее время строители приступят к восстановлению бетонных конструкций. На объекте ежедневно работают 9 человек и 2 единицы спецтехники. Администрация округа отмечает, что работы ведутся строго по графику.

Модернизация очистных мощностей в Чулках-Соколово — уже второй проект компании «Элма» в Зарайске. Реализация проектов проходит при поддержке региональных и местных властей.

Завершить ремонт и ввести объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2027 года.