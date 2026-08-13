В селе Чулки-Соколово под Зарайском капитально ремонтируют очистные сооружения

В селе Чулки-Соколово, расположенном под Зарайском, активно ведется капитальный ремонт локальных очистных сооружений. Объект, возведенный более пятидесяти лет назад, ни разу не подвергался капитальному ремонту и полностью исчерпал свой ресурс. Модернизация проходит в рамках программы губернатора Московской области при поддержке региональных и местных властей.

На текущий момент специалисты подрядной организации завершили подготовительные работы. Ведутся работы по восстановлению усреднителя в котловане, обустройству дренажной системы и укреплению стенок под фундамент. Уже залиты фундаментные плиты для наземных блоков оборудования. В ближайшее время строители приступят к монтажу нового оборудования и его установке в подготовленные емкости.

Мощность обновленных очистных сооружений составит до 900 кубометров воды в сутки. Стоки будут проходить полный цикл очистки, включая механическую фильтрацию и ультрафиолетовое обеззараживание.

Модернизация обеспечит качественное водоотведение для всего села, где проживает более тысячи человек, а также для социальных объектов, таких как школа, детский сад, клуб и фельдшерско-акушерский пункт.

Завершить ремонт и ввести объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2027 года.