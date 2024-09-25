Дорогу в селе Борисово отремонтируют по просьбе жителей

В селе Борисово на улицах Зеленой и Смоленской начнется ремонт дорожного полотна. Такое обещание было дано властями на выездной встрече с жителями.

Мероприятие состоялось в Борисовской средней школе. Первому заместителю главы Можайского округа Алексею Сперанскому и его коллегам было задано множество вопросов. Жителей интересовали проблемы здравоохранения, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и содержания автомобильных дорог.

В ответ на просьбу одной из сельчанок о ремонте дорожного полотна на перекрестке Зеленой и Смоленской улиц, власти пообещали, что сотрудники Единого дорожно-транспортного центра прибудут на место в ближайшее время, чтобы установить объем и сроки работ.

Часть проблем, о которых говорили жители Борисово на встрече, чиновники взяли на контроль для детального изучения. Некоторые вопросы удалось решить на месте.

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