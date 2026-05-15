В Щелковском районе пройдет фестиваль-конкурс «Алябьевский соловей»

23 мая в поселке Фряново городского округа Щелково состоится областной фестиваль-конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей». Особенность этого сезона — акцент на живом инструментальном сопровождении, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие охватит три площадки: Дом культуры «Фряново», Фряновскую детскую школу искусств и усадьбу Фряново — отдел Щелковского историко-художественного музея.

Состязание развернется в двух основных номинациях — «Академическое пение» и «Народное пение» — среди солистов и ансамблей. Академическое направление включит исполнение русских романсов и произведений Александра Алябьева. В народном жанре предпочтение отдадут песням русского фольклора. Оцениваться будут чистота интонации, красота тембра, сценическая культура и глубина художественного образа.

Выступления оценит профессиональное жюри, в состав которого войдут заслуженные и народные артисты России, заслуженные работники культуры, профессора ведущих творческих вузов.

Кроме того, в парке «Усадьба Фряново» участников и гостей фестиваля ждут художественная выставка «Времена года в парке», пленэр «Сказки старой липы», интерактивные экскурсии, мастер-шоу по варке варенья и взвара, а также старинные усадебные игры и музыкальный квест «Музыка Алябьева в парке». В парке также будут работать тематическая фотозона и чайная станция с фирменным усадебным чаем из русского самовара.

Завершится день вечерней церемонией закрытия, где объявят имена обладателей Гран-при. Победители получат дипломы Министерства культуры и туризма Московской области и рекомендации для участия во всероссийских конкурсах.

Программа фестиваля-конкурса будет сформирована после закрытия приема заявок и опубликована на странице «ВКонтакте».