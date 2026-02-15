В Щелковском музее проходит выставка графики к 100-летию художника

В Щелковском историко-художественном музее открыта выставка, посвященная 100-летнему юбилею художника Владимира Самарина. Экспозицию представили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке представлено 48 работ мастера, 30 из которых выполнены в технике меццо-тинто. Художник самостоятельно овладел этим сложным методом глубокой печати, который практически забыт мастерами печатной графики. Особенность техники заключается в создании изображения с помощью плавных тональных переходов, что придает гравюрам глубину тона и богатство светотеневых оттенков.

Владимир Самарин окончил дизайнерский факультет Строгановского института в Москве. В своей карьере он работал в различных техниках гравюры и офорта. Работы художника находятся в российских музеях и частных коллекциях. В Щелковском историко-художественном музее хранятся восемь его произведений, подаренных ученицей — художником Мариной Лазаревой.

Выставка продолжит работу до 14 марта. Дополнительную информацию можно найти на сайте Щелковского историко-художественного музея [museum-schel.ru](https://museum-schel.ru/vystavki-i-sobytij/vladimir-samarin.-grafika/).