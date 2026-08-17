В Щелковском музее представят краеведческую книгу об истории села Образцово

Двадцатого августа в Щелковском историко-художественном музее пройдет презентация краеведческого издания «История села Образцово и Богородицерождественского храма». Авторы книги — участники Загорянской историко-археологической экспедиции Роман Брешков, Ростислав Виноградов и Александр Семенов.

По сообщению Министерства культуры и туризма Московской области, новое издание станет значимым вкладом в изучение истории Щелковского края. В книге представлено фундаментальное исследование, которое охватывает тысячелетия: от эпохи древних людей до наших дней.

Особое внимание уделено Богородицерождественскому храму, упоминания о котором встречаются в письменных источниках с XVI века. Читатели смогут узнать об истории старинного поселения через призму редких археологических находок, собранных архивных документов и исторических свидетельств.

Организаторы культурного события — Загорянская историко-археологическая экспедиция и Щелковский историко-художественный музей. Начало презентации запланировано на 18:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробности можно найти на сайте Щелковского историко-художественного музея.