В Щелковском музее пройдет выставка художника Александра Колотилова

7 августа в Щелковском историко-художественном музее начинает работу новая выставка живописи заслуженного художника России, члена Союза художников России Александра Колотилова. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке представлено более 40 живописных произведений автора. Мастер работал в технике корпусной живописи и предпочитал широкую кисть. В его творчестве основной темой были пейзажи средней полосы России. Кроме того, на выставке можно увидеть натюрморты с цветочными мотивами и портреты, в которых художник стремился раскрыть характер и внутренний мир модели.

Александр Колотилов закончил Абрамцевское художественно-промышленное училище, а затем совершенствовался в Московском высшем художественно-промышленном училище (сегодня — Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова).

Также Александр Афанасьевич является автором флага и герба городского поселения Пушкино. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях России и за рубежом.

Выставка будет открыта до 12 сентября.

Подробную информацию можно найти на сайте Щелковского историко-художественного музея.