Выставку живописных произведений Владимира Храброва откроют в музее в Щелкове

С 28 августа в выставочном зале «Галерея» Щелковского историко-художественного музея начнет работу выставка живописных произведений члена Союза художников России Владимира Храброва. Экспозиция представит разнообразие творчества мастера, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке будут представлены пейзажи, в которых художник отображает свою привязанность к неброской красоте русской природы. Кроме того, зрители увидят жанровые картины, изображающие эпизоды повседневной жизни и труд современников, а также натюрморты, где каждый предмет наделен особой значимостью.

Владимир Храбров закончил Загорское художественно-промышленное училище, его учителями были российские художники Михаил Кудюкин и Олег Штромбак. Работы Храброва находятся в частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка будет открыта до 10 октября. Дополнительную информацию можно найти на сайте Щелковского историко-художественного музея.