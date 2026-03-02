В Щелковском музее откроется выставка Натальи Рыкуновой

Выставка разделена на две части. Первая часть погружает зрителя в мир тишины и предметов, где можно наблюдать переход от строгого реализма к стилизации. Вторая часть посвящена природным циклам — зрители как бы проходят сквозь времена года и видят, как менялся почерк мастера с течением времени.

Наталья Рыкунова родилась в Щелково в семье художников. Она окончила Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское) и работала в художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР в Загорске. Картины Рыкуновой написаны маслом в жанрах натюрморта, пейзажа и портрета. Ее работы находятся в собраниях Всероссийского фонда культуры в Москве, Культурного центра города Гнезно в Польше, а также в частных коллекциях в России и странах Европы.

Выставка будет открыта до 11 апреля. Подробная информация доступна на сайте Щелковского историко-художественного музея [museum-schel.ru](https://museum-schel.ru/vystavki-i-sobytij/podelyus-svoim-vzglyadom.-natalya-rykunova/).