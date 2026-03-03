В Щелковском музее откроют выставку иллюстраций «Сказки для детей и их родителей»

В Щелковском историко-художественном музее скоро стартует выставка книжной иллюстрации «Сказки для детей и их родителей». Мероприятие организовано для того, чтобы познакомить посетителей с творчеством художника-иллюстратора Ольги Ионайтис, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке будут представлены иллюстрации к произведениям Самуила Маршака, Кеннета Грэма, Ганса Христиана Андерсена и самобытным норвежским сказкам. Посетители увидят живой и детализированный мир, населенный героями из любимых детских историй: от загадочного Оле-Лукойе до суровых норвежских троллей. Кроме книжной графики, в экспозицию войдут станковые работы, созданные Ольгой Ионайтис за последние пять лет.

Одной из изюминок выставки станут «сказочные мышки» — уникальные персонажи, ставшие визитной карточкой автора и покорившие сердца читателей по всему миру.

Ольга Ромуальдовна Ионайтис — художник-иллюстратор, выпускница Московского полиграфического института. В ее портфолио более 150 детских книг, среди которых произведения российских авторов и классиков мировой литературы. Ее работы хранятся в коллекции Государственной Третьяковской галереи, Музея истории российской литературы имени В. И. Даля и частных коллекциях России и других стран.

Выставка будет открыта до 28 марта.

Подробная информация на сайте Щелковского историко-художественного музея: [https://museum-schel.ru/vystavki-i-sobytij/skazki-dlya-detej-i-ih-roditelej/](https://museum-schel.ru/vystavki-i-sobytij/skazki-dlya-detej-i-ih-roditelej/).