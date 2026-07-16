В Щелковском музее откроется выставка художника Юрия Александрова

В Щелковском историко-художественном музее 21 июля откроется выставка живописи Юрия Александрова. Она приурочена к 80-летнему юбилею художника, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Юрий Александров — художник, педагог и литератор. Он известен как автор статей по теории и истории изобразительного искусства. Юрий Александрович — участник общих и персональных художественных выставок в России и Европе. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях многих стран.

В своем творчестве Юрий Александров стремился передать целостное ощущение пространства. Художник активно использует насыщенные оттенки, добиваясь внутренней динамики за счет цветовых контрастов и переходов. Такой подход помогает автору передавать настроение момента: «румяные» в свете зари дома, приглушенные тона полей на рассвете или густые охристые краски октябрьского дня. Искусствоведы нередко определяют его стиль как постэкспрессионизм, хотя сам художник считал, что главное — учиться у живой природы.

Выставка продолжит свою работу до 22 августа. Подробная информация размещена на сайте Щелковского историко-художественного музея.