В Щелковском музее откроется экспозиция о династии Лазаревых

5 августа в отделе «Усадьба Фряново» Щелковского историко-художественного музея открывается новая выставка «Лазаревы — промышленники и меценаты». Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что экспозиция будет посвящена истории знаменитой шелкоткацкой мануфактуры и ее владельцам.

Посетители узнают об истории рода Лазаревых и развитии Фряновской шелкоткацкой фабрики. На выставке будет представлен план усадебного дома, иллюстрирующий архитектурные особенности и изменения во внешнем облике здания за более чем 200 лет.

Особое внимание на экспозиции уделено храмам в окрестностях Фрянова: Храму Владимирской иконы Божьей Матери в селе Маврино, Храму Троицы Живоначальной в селе Рязанцы и Храму Иоанна Предтечи, построенному по заказу Ивана Лазарева.

В экспозиции также будут представлены книги брачных обысков, облачения священнослужителей, иконы и церковная утварь. Посетители смогут больше узнать о предпринимательской, просветительской и благотворительной деятельности Лазаревых.